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Сегодня, 11:06

Онугха не дождался вызова в сборную России и получает нигерийский паспорт

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Бывший нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступающий за датский «Вайле», занимается получением нигерийского гражданства.

Как сообщает Legalbet, уроженец Пензы так и не дождался вызова в сборную России, поэтому принял решение получить гражданство Нигерии, которое доступно ему по линии отца.

Соглашение 27-летнего Онугхи с датским клубом рассчитано до лета 2025 года. В ныненем сезоне он провел 33 матча, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром датской лиги. В России нападающий выступал за «Зенит» Пенза, «Тамбов», «Краснодар», «Волгарь», «Крылья Советов» и «Рубин».

Источник: Legalbet
Сборная Нигерии по футболу
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
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