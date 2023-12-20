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Сегодня, 14:30

Орещук — о назначении Слуцкого тренером китайского клуба: «Наконец-то он будет работать по профессии»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Круто! Что думать? Молодец, наконец-таки нашел работу. Будет работать по профессии. Пора в футбол возвращаться. За него очень рад», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Также функционер высказался о том, что Василий Березуцкий и Олег Яровинский могут войти в штаб Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Молодцы. Пускай докажут, покажут, как говорится, кузькину мать. Хотя доказывать смысла нет, уже всем все доказано. Я очень рад, что у Викторовича появится работа и он будет работать по специальности», — добавил Орещук.

Ранее «СЭ» сообщил, что 52-летний Слуцкий может возглавить один из китайских клубов.

Последним местом работы российского специалиста был «Рубин». Он возглавлял казанскую команду с декабря 2019 до ноября 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
Футбол
Леонид Слуцкий
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