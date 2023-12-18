Орещук рассказал, что у Черчесова есть предложения от европейских клубов

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что у экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова есть предложения от европейских клубов, но специалист не спешит их принимать.

«Я уверен, что он не гонится за РПЛ. Знаю точно, что из Европы есть предложения, но не такие амбициозные, которые хотел бы Станислав Саламович. Поэтому он никуда не спешит. Он человек с именем и с регалиями, с титулами, поэтому зачем куда-то спешить? Хвататься за первое попавшееся он точно не собирается, насколько я знаю. Он самодостаточный и хороший тренер», — приводит «Спорт день за днем» слова Орещука.

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош». Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года по июль 2023 года.