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Сегодня, 17:50

Орлов: «Кокорин абсолютный непрофессионал по отношению к футболу»

Алина Савинова

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о высказывании экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса в адрес нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Канчельскис по факту прав. Переход в «Спартак» был непонятен. Потом была поездка в Италию. Ну и что, что «Фиорентина» позвала? Лучше было бы возвратить себя в футбольную жизнь. Если бы Кокорин вернулся в «Сочи», он вернулся бы и в футбол. Там его ждали. Кокорин в своей жизни делал очень много неразумных ходов, к сожалению. При той одаренности, которая у него есть.

Список заказанных спиртных напитков в «Кофемании» с утра, который тогда опубликовали, говорит о том, что Кокорин абсолютный непрофессионал по отношению к футболу. Он же был тогда игрок сборной и «Зенита». Разве можно столько выпивать? Как ты будешь восстанавливаться на тренировках после этой выпивки? За один раз после такого восстановиться невозможно", — приводит Sport24 слова Орлова.

Ранее Канчельскис в интервью «РБ Спорт» раскритиковал 31-летнего российского футболиста, также заявив, что форвард профукал карьеру из-за денег. Позже в соцсетях Кокорин отреагировал на высказывание Канчельскиса, попросив экс-игрока сборной России не трогать его.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-18-orlov-kokorin-neprofessional-ob-etom-govorit-spisok-zakazannykh-spirtnykh-napitkov-v-kofemanii
Александр Кокорин
Андрей Канчельскис
Геннадий Орлов
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