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Сегодня, 17:54

Осимхен заявил, что стоит больше 100 миллионов евро за свои выдающиеся качества

Владислав Маслов
Корреспондент
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен заявил, что обладает набором уникальных футбольных качеств и поэтому его трансферная стоимость должна быть выше 100 миллионов евро.

«По моему мнению, я стою более 100 миллионов, потому что в современном футболе мало игроков, которые обладают такими качествами и успехом, как мои. Я знаю, какой вклад могу внести. То, что некоторые не согласны со мной, — нормально, у каждого есть свое мнение», — цитирует Осимхена сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

25-летний нигериец с минувшего лета выступает в турецком клубе на правах аренды из «Наполи». Форвард провел за «Галатасарай» 4 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 100 миллионов евро ровно.

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио
Виктор Осимхен
ФК Галатасарай

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