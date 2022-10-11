Отца чилийского футболиста Видаля нашли мертвым в конном клубе

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Отца полузащитника «Фламенго» и сборной Чили Артуро Видаля нашли мертвым в конном клубе в Сантьяго, сообщает ADN.
61-летний Эрасмо был найден утром 11 октября. Его обнаружила владелица ресторана, находящегося в конном клубе. По информации источника, смерть наступила из-за остановки сердца.
Сообщается, что полиция уже ведет расследование происшествия.
35-летний Артуро Видаль дебютировал за основную сборную Чили в 2007 году. Полузащитник провел за национальную команду 133 матча, в которых забил 32 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования