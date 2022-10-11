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Сегодня, 20:14

Отца чилийского футболиста Видаля нашли мертвым в конном клубе

Мария Гусева

Отца полузащитника «Фламенго» и сборной Чили Артуро Видаля нашли мертвым в конном клубе в Сантьяго, сообщает ADN.

61-летний Эрасмо был найден утром 11 октября. Его обнаружила владелица ресторана, находящегося в конном клубе. По информации источника, смерть наступила из-за остановки сердца.

Сообщается, что полиция уже ведет расследование происшествия.

35-летний Артуро Видаль дебютировал за основную сборную Чили в 2007 году. Полузащитник провел за национальную команду 133 матча, в которых забил 32 гола.

Источник: https://www.adnradio.cl/nacional-futbol/2022/10/11/padre-de-arturo-vidal-es-encontrado-muerto-al-interior-del-club-hipico-de-santiago.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТМ 2.5

17%

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13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
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1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

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Барселона
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Ф1(-1)

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Артуро Видаль
Футбол
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