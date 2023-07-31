Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:35

Отец главного тренера «Ариса» уверен, что кипрский клуб смог бы соперничать с лидерами РПЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Известный агент и отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский сравнил кипрский клуб с лидерами РПЛ. Он уверен, что команда смогла бы соперничать с топ-клубами России.

«Арис» — сто процентов. «Зенит»? По масштабу, по уровню это огромный клуб, но «Арис» однозначно дал бы им бой. Философия «Ариса» соответствует европейским стандартам, клуб, вся система построены по методике, дающей результат. Требования огромные, только так можно завоевывать награды», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Арис» впервые в истории стал чемпионом Кипра. Также клуб победил в финале Суперкубка страны.

Источник: РБ Спорт
ФК Арис (Лимасол)
Николай Шпилевский
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Заместитель министра спорта возглавил программу по развитию фигурного катания в России
Американец с русскими корнями угодил в скандал в США. В НХЛ дорога закрыта — его ждет Россия
Житель Челябинской области 14 лет насильно удерживал в доме похищенную девушку
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Москве назвали условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На русскоязычного болельщика напали на матче чемпионата Польши