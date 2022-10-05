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Сегодня, 17:33

Отец главного тренера «Ариса»: «Кокорин — топ, что касается индивидуального мастерства»

Отец главного тренера «Ариса» высоко оценил уровень Кокорина
Руслан Минаев

Отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, Николай Шпилевский поделился мнением об игре Александра Кокорина.

«Видно, что Кокорин заряжен на серьезную работу, готов к прессингу, к требованиям современного футбола, — говорит Шпилевский. — Он должен создавать давление впереди, где объем работы немаленький. И мы видим, что со временем Александр набирает физические кондиции. Но я бы все равно советовал подождать следующих топовых матчей — с АЕКом, «Аполлоном». Это будут определяющие игры. Что касается индивидуального мастерства, конечно, он топ, это даже не обсуждается», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

После 5 туров «Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра, набрав 12 очков.

Напомним, что 31 августа Кокорин на правах аренды перешел из «Фиорентины» в «Арис».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-shpilevskij-progress-kokorina-ocheviden-on-hochet-sebya-reanimirovat/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
3
2
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