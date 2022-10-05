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Отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, Николай Шпилевский поделился мнением об игре Александра Кокорина.
«Видно, что Кокорин заряжен на серьезную работу, готов к прессингу, к требованиям современного футбола, — говорит Шпилевский. — Он должен создавать давление впереди, где объем работы немаленький. И мы видим, что со временем Александр набирает физические кондиции. Но я бы все равно советовал подождать следующих топовых матчей — с АЕКом, «Аполлоном». Это будут определяющие игры. Что касается индивидуального мастерства, конечно, он топ, это даже не обсуждается», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».
После 5 туров «Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра, набрав 12 очков.
Напомним, что 31 августа Кокорин на правах аренды перешел из «Фиорентины» в «Арис».
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Основные источники исследования