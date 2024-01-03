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Сегодня, 13:21

Отец Кузяева мог возглавить таджикский «Худжанд»

Алина Савинова
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» и сборной России Далера Кузяева, мог стать главным тренером «Худжанда», сообщает Sport24.

Эту информацию подтвердил исполнительный директор таджикского клуба Фаррух Марофиев.

«С двумя российскими специалистами мы предварительно заключили соглашения, но в конце-концов не смогли договориться по формированию тренерского штаба, из-за чего наш клуб выбрал кандидатуру таджикского специалиста. Первый российский кандидат просил не называть своего имени, а вторым был отец футболиста сборной России Далера Кузяева Адьям Кузяев», — цитирует Марофиева Sport24.

58-летний Кузяев с 2022 года возглавляет мурманский «Север». До этого он тренировал такие команды, как эстонский «Нарва-Транс», петербургское «Динамо», «Тосно», «Карелия» и другие. Он также является агентом своего сына Далера.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609481-otets-kuzyayeva-mog-vozglavit-tadzhikskiy-khudzhand-bylo-soglasheniye-ne-smogli-soglasovat-trenerskiy-shtab
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