Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:06

Отец Кузяева объяснил, почему футболист не перешел в «Ференцварош»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева рассказал «СЭ», почему футболист отказался от варианта с переходом в «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов.

«Мы в семье очень уважаем Станислава Саламовича. Но мы сразу сказали, что планируем рассматривать только команды из топ-5 европейских лиг. Станислав Саламович это знал, он уважал наше мнение. Тут сыграл фактор лиги, о котором мы всегда заявляли», — сказал Кузяев «СЭ».

В среду, 12 июля Кузяев подписал контракт с французским «Гавром» до конца июня 2025 года.

30-летний россиянин выступал за «Зенит» с июля 2017 года и покинул команду из Санкт-Петербурга после завершения сезона-2022/23 на правах свободного агента.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Ференцварош
1
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси прилетел в США, чтобы подписать контракт с «Интером Майами»