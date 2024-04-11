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Сегодня, 15:12

Отец Севикяна — о дебютном голе: «Эдгар делал папе подарок на день рождения. Хотел, чтобы он был красивым»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Мартирос Севикян, отец полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна, в разговоре с «СЭ» отреагировал на дебютный гол сына в чемпионате Венгрии.

«Как отец может встречать такие события? Только радостью! Все получилось, двигаемся дальше по плану. Эдгар умеет забивать такие голы, это не случайность. Все сложилось для дебютного гола. Он делал папе подарок на день рождения. Хотел, чтобы он был красивым. После матча пообщались, все хорошо. Рады, что все так получилось», — сказал Севикян «СЭ».

22-летний футболист отметился голом на 21-й минуте в матче 21-го тура чемпионата Венгрии против «Диошдьера» (2:1).

Армянский футболист перешел в «Ференцварош» в зимнее трансферное окно. За это время он принял участие в 6 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года.

После 27 туров «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате Венгрии, набрав 61 очко.

ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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