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Сегодня, 16:25

Отец Пруцева: «Если будет заманчивое предложение со стороны других клубов — надо будет принимать решение»

Алина Савинова
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Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены звезды» Егора Пруцева, рассказал, какие условия могут повлиять на продолжение карьеры футболиста в Сербии.

«Не могу ничего сказать о клубах, которые проявляют сейчас интерес к Егору. Это конфиденциальная информация. В «Црвене» высокая конкуренция, он адаптировался, физически готов. Тренер его начал выпускать, доверяет ему. Надеюсь, в ближайшее время он себя проявит как-то, но пока все идет позитивно. Он получает игровую практику — это самое важное. Также надо понимать, что «Црвена» уже практически чемпион страны. Следовательно, у них будет прямая путевка в Лигу чемпионов. Если будет четкое понимание, что тренер на него рассчитывает, это один вариант развития событий. Если будет заманчивое предложение со стороны других клубов — надо будет какие-то решения принимать», — цитирует Пруцева-старшего Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Базель» сделал предложение сербскому клубу по Пруцеву в размере 2 миллионов евро, однако «Црвена Звезда» отклонила его в надежде выручить большую сумму за трансфер российского футболиста.

Пруцев выступает за «Црвену Звезду» с 2022 года. Он провел пять матчей в чемпионате Сербии, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-pruceva-esli-budet-zamanchivoe-predlozhenie-po-egoru-nado-budet-prinimat-reshenie-243010/
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