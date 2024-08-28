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Сегодня, 11:30

Отец Севикяна сообщил, что футболист в среду провел тренировку в составе «Ференцвароша»

Севикян в среду провел тренировку в составе «Ференцвароша»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Мартирос Севикян, отец полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна опроверг «СЭ» слухи о вылете футболиста в Россию. Ранее об этом сообщило издание Metaratings.ru.

«5 минут назад Эдгар был на тренировке «Ференцвароша». И завтра тренировка, и послезавтра, и так каждый день», — сказал Севикян «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет арендовать 23-летнего футболиста сборной Армении с опцией права выкупа.

В нынешнем сезоне Севикян принял участие в одной игре, проведя на поле восемь минут.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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