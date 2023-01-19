Овермарс получил непоправимое повреждение сердца после перенесенного инсульта

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Стали известны подробности состояния здоровья спортивного директора «Антверпена» Марка Овермарса после перенесенного инсульта.
Как сообщает De Telegraaf, сердцу 49-летнего специалиста нанесен непоправимый ущерб. Ему предстоит пройти длительное лечение, прежде чем он сможет вернуться к полноценной работе.
По данным источника, сердце Овермарса после инсульта может перекачивать кровь только в объеме 30 процентов. Часть его сердечной мышцы отмерла, из-за чего способность перекачивать кровь по телу снижена на 70 процентов.
Овермарс стал техническим директором «Антверпена» в марте 2022 года. В феврале его уволили из «Аякса» за сообщения интимного характера, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам.
В составе сборной Нидерландов экс-футболист дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы (2000, 2004). За время профессиональной карьеры Овермарс выступал за такие клубы, как «Аякс», «Арсенал» и «Барселона».
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Основные источники исследования