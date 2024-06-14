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Сегодня, 16:58

Оздоев назвал Москву самым удобным городом в мире

Алина Савинова
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Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев считает Москву самым комфортным городом для жизни.

«В чем главное отличие Москвы от Салоников и Стамбула? Инфраструктура — дороги, парки, общественный транспорт, торговые центры, рестораны. Москва — самый удобный город в мире: нигде нет такой инфраструктуры, как тут. Стамбул — тоже большой город, но в плане удобств ниже Москвы на полголовы. Салоники — небольшой прибрежный город, там совсем другая атмосфера», — приводит Sport24 слова Оздоева.

Российский футболист выступает за ПАОК с 2023 года. В минувшем сезоне 31-летний Оздоев стал чемпионом Греции в составе черно-белых. В России он играл в таких командах, как «Локомотив», «Зенит», «Рубин» и «Терек».

Источник: Sport24
Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
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