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Оздоев: «Отказался переходить в «Спартак», потому что хотел поработать с Бердыевым»

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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев назвал причину, по которой отказался переходить из «Рубина» в «Спартак» летом 2017 года.

«Я тогда играл за «Рубин». На тот момент у меня был представитель: «Спартак» связался с ним и прислал бумагу с личными условиями — зарплату предлагали больше, чем в Казани. На следующий день ко мне подошел гендиректор «Рубина» Сайманов: «Тебя хочет «Спартак». Поедешь?» Я задал ему только один вопрос: «Решение и правда зависит только от меня» — «Да». Я отказался.

Почему? Тем летом в «Рубин» вернулся Курбан Бекиевич [Бердыев]. Поработать с ним было мечтой, поэтому я решил остаться. Мне настолько нравилось работать с Бердыевым, что, когда через полгода меня покупал «Зенит», я не хотел переходить и туда. Но «Рубину» пришлось меня продать из-за финансовых обстоятельств. У клуба были сложности — нам по несколько месяцев не платили зарплату. Многих ребят это не устраивало: мы как-то проснулись на сборах, а Мийо Цакташ просто исчез, уехал из команды», — приводит слова Оздоева Sport24.

В минувшем сезоне 31-летний Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа. Российский футболист выступает за черно-белых с 2023 года.

Источник: Sport24
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