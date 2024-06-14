Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:47

Оздоев: «В Греции не хватает живого общения с нашими людьми»

Telegram Дзен

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев признался, что еще не привык к жизни за рубежом.

«Больше всего скучаю по живому общению с нашими людьми. Я всю свою жизнь прожил в России. Когда переезжаешь заграницу, нужно какое-то время на адаптацию. Я сейчас даже не про футбол, а просто про быт. Я еще не привык к Европе, пока приходится приспосабливаться. А в России мне все знакомо, тут я ощущаю себя спокойней во всех отношениях. В Салониках есть небольшая русская диаспора, так что родную речь можно услышать. Плюс наш язык знают несколько ребят из персонала и пара футболистов — Тайсон, который играл в «Шахтере», и поляк Томаш Кендзера. А в спортивном департаменте клуба вообще работает русский парень — Александр. С ним общаемся чаще всего. Хорошо, что еще семья рядом», — заявил Оздоев Sport24.

Оздоев выступает в Европе с 2022 года — сначала играл за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а затем перебрался в ПАОК. В прошедшем сезоне 31-летний футболист провел за ПАОК 50 матчей и забил 7 голов. Его контракт с греческим клубом действует до лета 2025 года.

Источник: Sport24
Магомед Оздоев
РПЛ
ФК ПАОК
Обсудить
Читайте также
Первый матч Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня
Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине
Песков указал на неверное понимание Украиной мирного предложения Путина
Болезнь Мбаппе, стареющий Роналду, хаос в Германии. Главные интриги Евро-2024 по футболу
Не совсем прогрессивная: что может изменить новая шкала НДФЛ
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

  • Smash.

    Держись, Магомед, работа такая. И не самая плохая. В Россию в зону комфорта приедешь на пенсию)

    14.06.2024

    • Оздоев назвал Москву самым удобным городом в мире

    Тошич заявил, что хочет играть до 38 лет