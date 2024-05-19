Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:15

Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа

Алина Савинова
Telegram Дзен

ПАОК выиграл чемпионат Греции по футболу по итогам сезона-2023/24.

В заключительном туре команда из Салоников на выезде одержала победу над «Арисом» (2:1). Всего ПАОК набрал 80 очков за 36 матчей. Серебряные медали греческой суперлиги завоевала команда АЕК (78 очков).

За ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 51 матч за черно-белых во всех турнирах, отметившись 7 голами и 1 одной результативной передачей.

ПАОК стал чемпионом Греции в четвертый раз в истории. Последний раз до этого команда выигрывала турнир в 2019 году.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
3
Обсудить
Читайте также
Кузнецов и Орлов оценили сезон в НХЛ после вылета из Кубка Стэнли
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета президента
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Глушаков рассказал о своем состоянии в связи с травмой икроножной мышцы

«Зенит» поздравил Оздоева с победой в чемпионате Греции