Озил посетил базу «Карабаха» и встретился с юными воспитанниками клуба

14 октября, 18:45
Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил в пятницу, 11 октября, стал гостем агдамского «Карабаха», сообщает пресс-служба «скакунов».
35-летний экс-футболист посетил базу клуба, понаблюдал за открытой тренировкой основной команды и сыграл с воспитанниками академий «Карабаха» и «Улдуза».
Озил завершил игровую карьеру в марте 2023 года. В разные годы немец выступал за «Реал», «Арсенал», «Вердер», «Шальке», «Фенербахче» и «Башакшехир». Он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.