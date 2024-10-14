Озил посетил базу «Карабаха» и встретился с юными воспитанниками клуба

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил в пятницу, 11 октября, стал гостем агдамского «Карабаха», сообщает пресс-служба «скакунов».

35-летний экс-футболист посетил базу клуба, понаблюдал за открытой тренировкой основной команды и сыграл с воспитанниками академий «Карабаха» и «Улдуза».

Месут Озил с воспитанниками академии «Карабаха» и «Улдуза». Фото ФК «Карабах», соцсети

Озил завершил игровую карьеру в марте 2023 года. В разные годы немец выступал за «Реал», «Арсенал», «Вердер», «Шальке», «Фенербахче» и «Башакшехир». Он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.