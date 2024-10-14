Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

14 октября, 18:45

Озил посетил базу «Карабаха» и встретился с юными воспитанниками клуба

Алина Савинова
Месут Озил на базе ФК «Карабах».
Фото ФК «Карабах», соцсети
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил в пятницу, 11 октября, стал гостем агдамского «Карабаха», сообщает пресс-служба «скакунов».

35-летний экс-футболист посетил базу клуба, понаблюдал за открытой тренировкой основной команды и сыграл с воспитанниками академий «Карабаха» и «Улдуза».

Месут Озил с воспитанниками академии «Карабаха» и «Улдуза».
Фото ФК «Карабах», соцсети

Озил завершил игровую карьеру в марте 2023 года. В разные годы немец выступал за «Реал», «Арсенал», «Вердер», «Шальке», «Фенербахче» и «Башакшехир». Он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Месут Озил
Футбол
ФК Карабах

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
В Великобритании раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о солидарности народа с ее поступком
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Младший сержант ВС РФ Каратаев перехватил управление украинским БПЛА
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
Сегодня
Вчера
Неделя