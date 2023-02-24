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Сегодня, 22:03

«Арис» сыграл вничью с «Пафосом», Кокорин провел весь матч

Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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24 февраля «Пафос» на своем поле сыграл вничью с «Арисом» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Кипра по футболу.

У клуба из Лимасола забитым мячом отметился хавбек Юлиус Секе на 35-й минуте встречи. Через 35 минут в составе хозяев гол забил полузащитник Жайро.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин вышел в старте своей команды и провел на поле весь матч. 31-летний футболист не записал в свой актив результативные действия.

«Арис» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Пафос» — четвертый с 49 баллами.

Кипр: Первый дивизион. 25-й тур
24 февр, 00:00. Stelios Kyriakides Stadium (Пафос)
Пафос
1:1
Арис Л
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Пафос
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