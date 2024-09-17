Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:30

«Пахтакор» — «Аль-Васль»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Пахтакор» сыграет с «Аль-Васлем» в групповом этапе Лиги чемпионов АФК 17 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Узбекский «Пахтакор» сыграет с эмиратским «Аль-Васлем» в матче группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляция встречи будет доступна на телеканале «СТАРТ» по подписке. Также игру покажут в онлайн-кинотеатре «Иви» по платной подписке.

«Пахтакор» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Узбекистана пятый раз подряд. «Аль-Васль» — чемпион ОАЭ и обладатель Кубка страны в сезоне-2023/2024.

Лига чемпионов АФК стартовала 6 августа 2024 года и завершится 4 мая 2025-го. Действующий чемпион турнира — «Аль-Айн» из Эль-Айн (ОАЭ).

Футбол
ФК Аль-Васл
ФК Пахтакор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В РУСАДА считают нецелесообразным уголовное наказание за допинг в России
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Сегодня
Вчера
Неделя