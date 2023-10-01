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Сегодня, 21:59

ПАОК Оздоева упустил победу в концовке матча с «Панатинаикосом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПАОК в гостях сыграл вничью с «Панатинаикосом» в матче 7-го тура чемпионата Греции — 2:2.

За гостей отличились Брэндон Томас (19-я минута) и Андрия Живкович (58-я). За хозяев голами отметились Себастьян Паласиос (32-я) и Александр Еремеев (90+6-я).

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену на 61-й минуте. Экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, выступающий за «Панатинаикос», провел всю игру на скамейке запасных.

ПАОК с 14 очками идет на втором месте в чемпионате Греции. В активе «Панатинаикоса» на одно очко меньше и третья строчка в турнирной таблице.

Магомед Оздоев
Юрий Лодыгин
Футбол
ФК Панатинаикос
ФК ПАОК
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