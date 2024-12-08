Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:30

ПАОК разгромил «Пансерраикос», Чалов отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

ПАОК в гостях победил «Пансерраикос» в матче 14-го тура чемпионата Греции — 4:1.

Гости на 4-й минуте открыли счет благодаря автоголу Джейсона Дэвидсона. Через 15 минут хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Пасхалис Стаикос.

На 36-й минуте преимущество ПАОКа удвоил Кирилл Десподов. На 66-й минуте третий мяч забил Абдул Рахман Баба.

Единственный гол хозяев на 76-й минуте записал на свой счет Хуан Саласар.

Форвард ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 64-й минуте. На 87-й минуте россиянин отдал голевую передачу на Шолу Шоретире.

Магомед Оздоев играл с первых минут и покинул поле на 78-й минуте.

ПАОК (27 очков) поднялся на второе место в чемпионате Греции. «Пансерраикос» (16) идет девятым в турнирной таблице.

Греция. Национальная лига. 14-й тур
08 дек, 00:00. Serres Municipal Stadium (Серрес)
Пансерраикос
1:4
ПАОК
Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
Читайте также
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Сегодня
Вчера
Неделя