ПАОК разгромил «Пансерраикос», Чалов отдал голевую передачу

ПАОК в гостях победил «Пансерраикос» в матче 14-го тура чемпионата Греции — 4:1.

Гости на 4-й минуте открыли счет благодаря автоголу Джейсона Дэвидсона. Через 15 минут хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Пасхалис Стаикос.

На 36-й минуте преимущество ПАОКа удвоил Кирилл Десподов. На 66-й минуте третий мяч забил Абдул Рахман Баба.

Единственный гол хозяев на 76-й минуте записал на свой счет Хуан Саласар.

Форвард ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 64-й минуте. На 87-й минуте россиянин отдал голевую передачу на Шолу Шоретире.

Магомед Оздоев играл с первых минут и покинул поле на 78-й минуте.

ПАОК (27 очков) поднялся на второе место в чемпионате Греции. «Пансерраикос» (16) идет девятым в турнирной таблице.