ПАОК разгромил «Пансеррайкос», Оздоев сделал дубль во втором матче подряд

2 ноября, 22:26
ПАОК на выезде разгромил «Пансеррайкос» в матче 9-го тура чемпионата Греции — 5:0.
У гостей дважды забил Магомед Оздоев, по одному голу у Георгиоса Якумакиса и Алессандро Бьянко. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Аристотелис Карасалидис.
Магомед Оздоев сделал дубль во втором матче подряд — на прошлой неделе он дважды поразил ворота в игре 8-го тура чемпионата Греции с «Волосом» (3:0).
Российский нападающий ПАОК Федор Чалов вышел в стартовом составе, не отличился результативными действиями и был заменен на 69-й минуте встречи. Российский защитник «Пансеррайкоса» Игорь Калинин также вышел на поле в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 76-й минуте матча.
ПАОК возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции с 23 очками, «Панссеррайкос» идет на 13-й строчке с 5 очками.
DemolisherAjax
По идее Чалов должен забивать...Но Оздоев работает за двоих...Федя давай домой,хватит позориться :)
02.11.2025