ПАОК проиграл «Арису», Чалов и Оздоев вышли на замену во втором тайме

ПАОК на своем поле уступил «Арису» в матче 6-го тура чемпионата Греции — 0:1.

Единственный гол на 63-й минуте забил полузащитник гостей Ману Гарсия.

Россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев не попали в стартовый состав команды. Нападающий появился на поле на 68-й минуте, а хавбек вышел на замену на 76-й.

Российский вингер «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов также появился на поле по ходу второго тайма — на 74-й минуте.

ПАОК (13 очков) занимает второе место в чемпионате Греции. «Арис» (11) идет четвертым в турнирной таблице.