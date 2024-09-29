ПАОК проиграл «Арису», Чалов и Оздоев вышли на замену во втором тайме

Сегодня, 22:37
ПАОК на своем поле уступил «Арису» в матче 6-го тура чемпионата Греции — 0:1.
Единственный гол на 63-й минуте забил полузащитник гостей Ману Гарсия.
Россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев не попали в стартовый состав команды. Нападающий появился на поле на 68-й минуте, а хавбек вышел на замену на 76-й.
Российский вингер «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов также появился на поле по ходу второго тайма — на 74-й минуте.
ПАОК (13 очков) занимает второе место в чемпионате Греции. «Арис» (11) идет четвертым в турнирной таблице.