PARI спародировал нашумевшую рекламную кампанию к эль-класико в Кубке Испании

В PARI призвали не путать копию и оригинал, представив рекламный тренд под футбольным углом.

26 апреля состоится матч между «Реалом» и «Барселоной» — одно из главных противостояний в клубном футболе, более известное в мире как эль-класико. В этот раз мадридцы постараются взять реванш за оглушительные домашние поражения в первом круге чемпионата (0:4) и финале Суперкубка Испании (2:5).

Букмекерская компания PARI заручилась поддержкой своего амбассадора Германа Эль Классико — блогера и основателя медиаклуба «Амкал» — и организовала футбольный ответ на нашумевшую кампанию известного маркетплейса с актером Александром Палем. В рамках акции в наружной рекламе на билбордах появился баннер, противопоставляющий имя амбассадора и наименование знаменитого матча: «Это Герман Эль Классико — Это оригинальное El Clasico».

Ранее PARI поддержала Юру Борисова после неудачи с «Оскаром». Компания разместила наружную рекламу с текстом «Юра, мы все проиграли! Борисов все равно лучший!», где Герман Эль Классико держит статуэтку премии в пуховике, как у персонажа в «Аноре».