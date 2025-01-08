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Сегодня, 14:20

Патрик Клюйверт возглавил сборную Индонезии

Сергей Ярошенко
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Патрик Клюйверт назначен на должность главного тренера сборной Индонезии, сообщает футбольная ассоциация страны на официальном сайте.

Голландец подписал контракт, рассчитанный до конца 2027 года, с опцией продления. Во время работы Клюйверту будут помогать ассистенты Алекс Пастор и Данни Ландзат из Нидерландов. В тренерский штаб также войдут два индонезийских специалиста.

Последним местом работы 48-летнего Клюйверта был турецкий «Адана Демирспор». Ранее сборную Индонезии возглавлял южнокорейский специалист Син Тхэ Ен.

Патрик Клюйверт
Футбол
Сборная Индонезии по футболу
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