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Сегодня, 15:52

Пауло Дибала рассказал, что Месси всегда тянул сборную Аргентины вперед

Виктория Кравченко
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Форвард «Ромы» Пауло Дибала рассказал, что думает о роли форварда Лионеля Месси в сборной Аргентины.

«Надеюсь, что Месси будет в составе сборной Аргентины в 2024 году. Мы хотим, чтобы он был с нами. Очевидно, он наш капитан и много значит для нас и для болельщиков. Будем надеяться на это.

В раздевалке Лео всегда был одним и тем же: позитивным, открытым с командой, искренним. Иногда камеры по-разному показывают тебя, в зависимости от того, проиграл ты или победил. СМИ могут говорить что угодно, но он всегда старался тянуть сборную вперед», - цитирует Дибалу Marca.

В декабре прошлого года Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре.

Лионель Месси
Пауло Дибала
Сборная Аргентины по футболу
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