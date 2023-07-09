Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 06:52

Паулу Бенту может возглавить сборную ОАЭ

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Португальский специалист Паулу Бенту возглавит сборную ОАЭ, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, контракт с 54-летним португальцем будет рассчитан до 2026 года.

Последним местом работы Бенту была сборная Кореи, которую он возглавлял с 2018 года. В декабре 2022-го португалец покинул свой пост после поражения в 1/8 финала ЧМ-2022 от Бразилии (1:4).

Также Бенту работал в «Спортинге», «Крузейро», «Олимпиакосе», «Чунцин Лифане» и руководил сборной Португалии с 2010 по 2014 год.

Сборная ОАЭ по футболу
Паулу Бенту
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Даниил Медведев прошел Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Дриусси и гол Ригони помогли «Остину» обыграть «Миннесоту»