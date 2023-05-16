КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Судейство

16 мая, 21:15

Каманцев объяснил выбор Левникова для работы на турнире ЦАФА: «Уверен, он проявит себя с лучшей стороны»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о выборе Кирилла Левникова в качестве арбитра для работы на турнире ЦАФА.

«Равшан Ирматов, который курирует судейство в ЦАФА и является членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, хорошо знаком с работой российских судей. Выбор арбитра на турнир был обусловлен несколькими критериями, в том числе опытом работы и наличием эмблемы ФИФА. Принимая совместное решение по кандидатуре, мы принимали во внимание необходимость дать возможность отработать тому арбитру, кто давно не получал практику на международном уровне. Сергей Иванов, Павел Кукуян и Сергей Карасев совсем недавно получали такие назначения, сейчас пришла очередь Кирилла Левникова. Уверен, он проявит себя с лучшей стороны», — сказал Каманцев «СЭ».

Сегодня, 16 мая, стало известно, что российские арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретешкин приглашены для работы на матчах первого в истории Кубка наций Ассоциации футбола Центральной Азии.

Соревнования пройдут с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Футбол
РФС
Кирилл Левников
Павел Каманцев
5
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты требуют депортировать Роналду и Джорджину из Саудовской Аравии из-за тверка девушки

Отец Егора Пруцева подтвердил интерес к футболисту от «Удинезе» и «Базеля»