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Сегодня, 15:41

Педру Мендеш назвал Головина лучшим российским футболистом в Европе на данный момент

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Португалии Педру Мендеш ответил на вопрос, кого считает лучшим российским футболистом в Европе.

«Я выберу Головина. Почему? Не знаю. Это просто личное предпочтение, он мне больше других нравится как игрок. Александр — талантливый футболист.

В России всегда были великолепные футболисты европейского уровня, особенно в 90-е. Понятно, что в нынешних условиях российским игрокам тяжелее перейти в европейский чемпионат. Но в России всегда были футболисты, которые играли в топ-клубах — Канчельскис, Аленичев, с которым я играл в «Порту», Павлюченко, Аршавин и так далее. Это были действительно отличные игроки», — приводит «РБ Спорт» слова Мендеша.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pedru-mendesh-golovin-luchshij-rossijskij-futbolist-v-evrope-na-danny-j-moment/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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