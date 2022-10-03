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3 октября, 23:04

Пеле выразил соболезнования в связи с трагедией на футбольном стадионе в Индонезии

Мария Гусева

Трехкратный чемпион мира со сборной Бразилии Пеле выразил соболезнования в связи с трагедией на футбольном стадионе в Индонезии.

«В эти выходные мы стали свидетелями одной из величайших катастроф в истории футбола. Желаю мира и любви всему народу Индонезии. Насилие не соответствует спорту. Никакая боль от поражения не должна позволять нам забывать о любви к ближнему. Спорт всегда должен быть актом любви», — написал Пеле в социальной сети.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 октября, после матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики гостей выбежали на поле, после чего сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их. В результате начались паника и давка.

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил начальнику полиции и председателю Футбольной ассоциации Индонезии провести тщательное расследование, а до его завершения — приостановить чемпионат.

Пеле
Футбол
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