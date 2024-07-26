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Сегодня, 07:27

Пепе близок к завершению игровой карьеры

Алина Савинова
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41-летний защитник сборной Португалии Пепе раздумывает над тем, чтобы завершить карьеру футболиста.

По информации журналиста Руди Галетти, на 41-летнего защитника претендуют клубы из Саудовской Аравии, однако португалец склоняется к завершению игровой карьеры.

В июле Пепе покинул «Порту» на правах свободного агента. Он выступал за команду с 2019 года и провел за нее 288 матчей, отметившись 17 голами и 11 результативными передачами. Ранее португальский футболист играл за «Бешикташ» и «Реал», вместе с которым трижды выигрывал чемпионат Испании и трижды — Лигу чемпионов.

На прошедшем в Германии Евро-2024 Пепе сыграл четыре матча и установил возрастной рекорд турнира.

Пепе Феррейра (Пепе)
Футбол
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