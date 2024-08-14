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Сегодня, 09:47

Перишич покинул «Хайдук» из-за конфликта с Гаттузо

Виктория Кравченко
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Полузащитник Иван Перишич разорвал контракт с «Хайдуком» из-за конфликта с главным тренером клуба Дженнаро Гаттузо, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист был отстранен от тренировок с командой на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Ханс Флик предложил игроку перейти в команду на правах свободного агента. Перишич готов подписать контракт с каталонцами.

Ранее он играл за «Интер», «Баварию», «Тоттенхэм» и другие клубы.

В нынешнем сезоне он провел за «Хайдук» четыре матча и не отметился результативными действиями.

Дженнаро Гаттузо
Иван Перишич
ФК Барселона
ФК Хайдук
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