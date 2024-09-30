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Сегодня, 17:00

«Персеполис» — «Пахтакор»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Персеполис» сыграет с «Пахтакором» в матче Лиги чемпионов АФК
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Персеполис» (Иран) примет «Пахтакор» (Узбекистан) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии в понедельник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Азади» в Тегеране, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Старт», а также онлайн-платформа «Okko Спорт» в окне ретрансляции канала. Трансляция начнется за пять минут до игры.

В 1-м туре Лиги чемпионов АФК «Перспеолис» проиграл «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии — 0:1. «Пахтакор» с тем же счетом уступил «Аль-Васлу» из ОАЭ.

В зоне «Запад» группового этапа Лиги чемпионов выступают 12 команд, каждая из которых сыграет по восемь матчей. Восемь лучших клубов попадут в плей-офф турнира.

Футбол
ФК Пахтакор
ФК Персеполис

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