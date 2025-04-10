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10 апреля, 13:26

Перуанский футболист умер в возрасте 21 года после столкновения с вратарем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Перуанский футболист клуба «Реал Титан» Хелар Гонсалес Альтамирано трагически погиб после столкновения с вратарем.

Инцидент случился во время матча «Реал Титан» против «Дефенсор Нуэвы» в Кубке Перу. На 7-й минуте Гонсалес Альтамирано столкнулся с голкипером соперника, после чего потерял сознание. Футболиста унесли на носилках и отвезли в больницу, где он позже скончался.

«Мы будем помнить тебя за твою любовь к футболу и своей семье. Ты оставил нас с огромной болью. Желаем твоей семье стойкости в это непростое время. Они не одни, потому что с ними мы и вся футбольная семья», — говорится в сообщении клуба.

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