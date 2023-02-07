Первый тренер Кокорина не удивлен, что футболист вышел на второе место в гонке бомбардиров на Кипре

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался об успехах российского форварда на Кипре.

«Всегда говорил, что Саша талантливый человек. Дать этому игроку спокойствия, и он будет показывать хороший футбол. В том, что Кокорин сейчас в двойке лучших бомбардиров чемпионата Кипра, ничего удивительного не вижу. Остаться ему в «Арисе» или возвращаться в Италию — его личное дело. Кокорин слишком взрослый, чтобы я давал ему советы, ха-ха! Главное, что Саша сейчас забивает и уверен в себе. Почему бы ему и не стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра?» — приводит слова Стаферова Sport24.

31-летний россиянин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.