Первый тренер Кокорина считает, что футболист не вернется в сборную России

Первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина Валерий Стаферов высказал мнение о возможном получении футболистом кипрского гражданства.

«Саша уже взрослый человек, поэтому если ему нравится играть на Кипре, то пусть получает гражданство этой страны. Человек играет в футбол, его все устраивает в «Арисе». Ситуация такая же, как и с бразильцами Малкомом и Клаудиньо, который приехали играть в Россию, и скоро получат наше гражданство. Это нормальное явление в футболе. Кокорин понимает, что ему лучше. Саше больше тридцати лет и, думаю, в сборной России мы его больше не увидим. Раз он принял такое решение, то вряд ли отступит. Стоит пожелать Александру только удачи», — приводит слова Стаферова Sport24.

18 февраля, Кокорин забил победный гол в матче против «Неа Саламина» в рамках 24-го тура чемпионата Кипра (3:0). Всего на счету россиянина 9 голов в текущем сезоне за «Арис».