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Сегодня, 16:41

Первый тренер Кокорина: «Если Саша захочет вернуться в РПЛ, ему надо будет пахать. На одной фамилии не выехать»

Алина Савинова
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Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Ариса» Александра Кокорина, высказался о возможном возвращении футболиста в Россию.

«Саше уже 32 года, хотя люди и до 40 играют. Зависит от его состояния и здоровья, может он устал? Пик Кокорина уже прошел. Российский футбол сейчас поднимается, матчи хорошего уровня и интересные. РПЛ сейчас намного лучше, чем когда играл Кокорин. Раньше за «золото» боролись три-четыре команды, а сейчас две. В 32 года надо пахать, на одной фамилии не выехать. Здесь решает психология, если он захочет вернуться, то надо рассчитать свои возможности. Пригласить в Россию его могут, но он должен решить, как ему лучше», — цитирует Стаферова Metaratings.ru.

Кокорин на данный момент выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В этом сезоне 32-летний нападающий провел за команду из Лимасола 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-kokorina-esli-sasha-vernyotsya-v-rpl-emu-nado-budet-pakhat-v-32-goda-na-odnoi-familii-ne-vyekhat-306162/
Александр Кокорин
Футбол
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
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