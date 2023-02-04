Петржела: «Кокорин не сделал никаких выводов. С таким отношением он снова может попасть в тюрьму»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Слова Кокорина про тюрьму — чушь. Бред безответственного человека. Любой порядочный гражданин не должен совершать ни единого преступления. А без вины в тюрьму не попасть. Не слушайте Кокорина, не делайте ничего плохого! В тюрьме сидят преступники, а не герои. Судя по всему, Александр не сделал никаких выводов. С таким отношением он снова может попасть в тюрьму. Ни в коем случае ему этого не желаю, но только дураки не учатся на своих ошибках!» — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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