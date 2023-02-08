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Сегодня, 17:07

Петржела — об Александре Кержакове: «Возглавить клуб в зарубежном чемпионате — шаг вперед в тренерской карьере»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что думает о назначении россиянина Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Александр — очень умный парень. Один из самых лучших футболистов в моей жизни, с которыми работал. Он суперфутболист и как тренер — сильный специалист. Безусловно, возглавить клуб в зарубежном чемпионате — шаг вперед в тренерской карьере. Молодец! В других странах сложно трудоустроиться российскому тренеру во время СВО, но работа на Кипре — хороший вариант для развития на тренерском поприще. Кипрский чемпионат средний по уровню. Думаю, точно не хуже РПЛ. Можно сказать, наравне. Команда находится на 10 месте, и это супер: Саша может спокойно подниматься с клубом все выше и выше в турнирной таблице. Желаю ему успехов!» — цитирует Петржелу Sport24.

Сегодня, 8 февраля, кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-08-aleksandr-odin-iz-luchshikh-igrokov-v-moyey-zhizni-vozglavit-klub-za-rubezhom-shag-vpered-petrzhela-o-kerzhakove
Александр Кержаков
Властимил Петржела
ФК Кармиотисса
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