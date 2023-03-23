Петржела: «Уровень чемпионата Кипра не хуже РПЛ. Кокорин хорошо показывает себя там»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, достоин ли форвард «Ариса» Александр Кокорин вызова сборную России.
«Достоин ли в нынешнее время Кокорин вызова в сборную России? Я не знаю, какая у Александра сейчас форма, не слежу пристально за кипрской лигой. Но я знаю, что уровень чемпионата Кипра не хуже РПЛ. Александр хорошо показывает себя, забивая голы там, но большую часть своих мячей он забил с пенальти», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.
Текущей сезон Кокорин проводит на правах аренды в «Арисе», куда он перешел из «Фиорентины». В составе кипрского клуба россиянин провел 23 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.