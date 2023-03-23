Петржела: «Уровень чемпионата Кипра не хуже РПЛ. Кокорин хорошо показывает себя там»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, достоин ли форвард «Ариса» Александр Кокорин вызова сборную России.

«Достоин ли в нынешнее время Кокорин вызова в сборную России? Я не знаю, какая у Александра сейчас форма, не слежу пристально за кипрской лигой. Но я знаю, что уровень чемпионата Кипра не хуже РПЛ. Александр хорошо показывает себя, забивая голы там, но большую часть своих мячей он забил с пенальти», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Текущей сезон Кокорин проводит на правах аренды в «Арисе», куда он перешел из «Фиорентины». В составе кипрского клуба россиянин провел 23 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.