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Сегодня, 21:18

Петржела считает, что Семак может возглавить сборную Чехии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, при каких обстоятельствах Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную. Но пока он русский, это невозможно — российский тренер на сегодня нигде в Европе не сможет работать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Карпин летом 2021 года возглавил сборную России и покинул «Ростов». После отстранения национальной команды от международных турниров 54-летний специалист вернулся в ростовский клуб, чтобы совмещать должности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-esli-semak-smenit-grazhdanstvo-on-mozhet-vozglavit-sbornuyu-chehii/
Властимил Петржела
Сергей Семак
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