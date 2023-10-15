Петржела считает, что Семак может возглавить сборную Чехии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, при каких обстоятельствах Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную. Но пока он русский, это невозможно — российский тренер на сегодня нигде в Европе не сможет работать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Карпин летом 2021 года возглавил сборную России и покинул «Ростов». После отстранения национальной команды от международных турниров 54-летний специалист вернулся в ростовский клуб, чтобы совмещать должности.