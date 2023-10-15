Петржела считает, что Семак может возглавить сборную Чехии

Сегодня, 21:18
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, при каких обстоятельствах Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.
«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную. Но пока он русский, это невозможно — российский тренер на сегодня нигде в Европе не сможет работать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Карпин летом 2021 года возглавил сборную России и покинул «Ростов». После отстранения национальной команды от международных турниров 54-летний специалист вернулся в ростовский клуб, чтобы совмещать должности.