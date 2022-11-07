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Зарубежные

Сегодня, 12:54

Петржела считает, что у Дзюбы не будет второго шанса в Европе

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

«Дзюба медлителен для европейского футбола, сегодняшний футбол — это скорость. Он точно не получит второй шанс в Европе. Артему лучше перейти в клуб из второй лиги России. Там он все еще может поделиться своим огромным опытом и забивать голы», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ».

34-летний футболист перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента и забил один гол в пяти матчах.

Дзюба расторг контракт с турецким клубом 3 ноября.

Артем Дзюба
Властимил Петржела
ФК Адана Демирспор
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