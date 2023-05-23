Петржела: «Зенит» поставил крест на Кокорине из-за тюрьмы, он не вернется в клуб»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, может ли форвард «Ариса» Александр Кокорин летом вернуться в «Зенит».

«Не думаю. «Зенит» поставил крест на Александре из-за тюрьмы, он не вернется в клуб. Руководство сине-бело-голубых изначально решило не давать ему второй шанс, чтобы не портить имидж клуба. Может быть, другие клубы РПЛ попробуют его пригласить к себе этим летом после успешного сезона на Кипре. Хорошо, что он смог добиться успеха с «Арисом», но время Александра уже уходит. В его карьере будет еще максимум один хороший клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Кокорин выступал в составе «Зенита» с 2016 по 2020 год. На данный момент 32-летний российский нападающий играет за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». Соглашение футболиста с итальянской командой рассчитано до 2024 года.