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Петржела об отставке Кержакова: «Александр очень упорный человек, никакая неудача его не остановит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» отставку Александра Кержакова с поста главного тренера Спартака" из Суботицы.

«Я верю в Александра. Я тоже долго учился тренерскому делу и оставался на профессиональном уровне 38 лет. Александр очень упорный человек, никакая неудача его не остановит», — сказал Петржела «СЭ».

40-летний россиянин возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). В турнирной таблице суперлиги команда идет на 11-м месте с 16 очками. «Спартак» в последних четырех матчах трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

Александр Кержаков
ФК Спартак (Суботица)
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