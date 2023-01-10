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Зарубежные

Сегодня, 13:41

Пирло может возглавить сборную Бельгии

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло может возглавить сборную Бельгии, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, Федерация футбола Бельгии включила итальянского специалиста в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера.

Ранее 43-летний Пирло работал в «Ювентусе» в своем дебютном сезоне тренерской карьеры. Команда под его руководством выиграла Кубок и Суперкубок Италии.

Ранее Бельгийцев тренировал испанский специалист Роберто Мартинес, который покинул свой пост после того, как его команда не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 и покинула турнир. 9 января Мартинес возглавил сборную Португалии.

Андреа Пирло
Сборная Бельгии по футболу
Роберто Мартинес
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