Пирло может возглавить сборную Бельгии

Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло может возглавить сборную Бельгии, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, Федерация футбола Бельгии включила итальянского специалиста в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера.

Ранее 43-летний Пирло работал в «Ювентусе» в своем дебютном сезоне тренерской карьеры. Команда под его руководством выиграла Кубок и Суперкубок Италии.

Ранее Бельгийцев тренировал испанский специалист Роберто Мартинес, который покинул свой пост после того, как его команда не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 и покинула турнир. 9 января Мартинес возглавил сборную Португалии.