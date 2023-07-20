Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:36

Почетный президент РФС: «Черчесов принесет пользу российскому футболу. Предложение ему поступит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» отставку Станислава Черчесова с поста тренера «Ференцвароша» после поражения от «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов и вылета из турнира.

«Сейчас все команды укомплектованы, есть тренеры. Два месяца назад ситуация была иная. Может, конечно, кто-то и рискнет, но чемпионат стартует уже в пятницу. Тренеров с квалификацией Черчесова в России — единицы. Он принес бы пользу российскому футболу. Думаю, пройдут 5-7 туров, могут быть и перестановки. Сейчас Черчесову нужно отдохнуть, предложение ему поступит», — сказал Колосков «СЭ».

Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
Вячеслав Колосков
11
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Отречение от «Горной орлицы». Игорь Рабинер — о ситуации с Еленой Исинбаевой
«Денис Тен был лидером и кумиром». Пять лет со дня трагической смерти фигуриста
Установлена причастность к убийству подростка на юге Москвы его 13-летнего знакомого
Пранкеры Вован и Лексус разыграли владельца империи Ротшильдов
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лопырева: «Вижу Черчесова тренером топового клуба! Уверена, еще будет много поводов им гордится!»

Канчельскис назвал закономерным уход Черчесова из «Ференцвароша»: «Не удивлюсь, если он вернется в Россию»