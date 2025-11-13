Видео
13 ноября, 10:59

Погба, Зиеш и еще 70 спортсменов потребовали от УЕФА отстранить Израиль

Алина Савинова

Более 70 спортсменов обратились в УЕФА с требованием исключить Израиль из международных соревнований, сообщает издание Al Jazeera.

Группа «Спортсмены за мир» направила письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину, в котором поддержала призыв к руководящему органу разорвать связи с Израильской футбольной ассоциацией.

Активисты настаивают, что ни одна из арен международного гражданского общества не должна принимать режим, совершающий преступления против человечности, включая геноцид и апартеид.

«Безнаказанность Израиля за все преступления может быть прекращена только в результате общих действий, основанных на принципах совести. Это включает в себя меры по недопущению спортсменов из Израиля на спортивные и культурные мероприятия», — говорится в письме.

Документ, в частности, подписали полузащитник «Монако» Поль Погба, нападающий «Видада» Хаким Зиеш и форвард «Фулхэма» Адама Траоре.

30 сентября сообщалось, что УЕФА отложил решение об отстранении Израиля от турниров под своей эгидой в связи с переговорами о мире по вопросу конфликта в секторе Газа.

Футбол
УЕФА
