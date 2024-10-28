Ольмо: «Я не удивлюсь, если Родри выиграет «Золотой мяч»

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо поделился мыслями о возможной победе хавбека «Манчестер Сити» Родри на «Золотом мяче».

«Я не удивлюсь, если Родри выиграет, для меня он был фаворитом вместе с Карвахалем. Как друг и партнер, я очень это отмечаю», — сказал Ольмо на флеш-интервью в зале церемонии.

Изначально СМИ сообщали, что «Золотой мяч» должен выиграть нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. В понедельник, 28 октября, в сети появился список, где победителем голосования числится Родри. В общей сложности на награду номинировано 30 игроков.

Церемония вручения «Золотого мяча» будет проходить 28 октября в парижском театре «Шатле».